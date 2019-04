Pearl, Monstre, Chloé, Adri1, Clacky et Adrian, quel sort les attend ?

Pour ces six Talents en attente d’être récupérés par un des coachs Julien Clerc, Jenifer ou Mika, il y a encore une chance. Il reste une place chez Jenifer. Alors que Mika et Julien Clerc ont huit talents pour les Battles mais ont encore le droit de voler des Talents : seule contrainte sera de former des battles avec trois Talents. La question est : les coachs ont-ils été suffisamment séduits par les prestations de ces six chanteurs pour se servir du bouton rouge ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019