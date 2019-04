Petru – Si t’étais là (Louane) [Epreuve des KO 1]

PRESTATION – Petru est le prochain Talent de l’équipe de Jenifer à devoir surperformer pour prouver à sa coach qu’il a sa place dans l’aventure de The Voice 8. Nous avons découvert Petru lors des septièmes auditions à l’aveugle de The Voice 2019 où il avait ébloui Jenifer à l’appel de sa Corse natale en interprétant un chant traditionnel « Corsica ». Entre Mika et Jenifer qui s’étaient retournés à l’issue de sa prestation, le marchand de fruit et légumes du village avait choisi de poursuivre l’aventure avec Jenifer. Ce soir, Petru est le deuxième Talent à passer. Il a choisi de revisiter un titre de Louane « Si j’étais là » avec une partie en Corse. Petru se dit pudique. Va-t-il réussir à montrer ses émotions, à accepter de livrer ses peines qui lui permettront de convaincre sa coach afin de poursuivre le reste de l’aventure ? Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 6 avril 2019