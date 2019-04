Pierre Danaë, son interview BUZZ : « C’était comme Noël ou mon anniversaire. C’était spécial »

Vous avez découvert Pierre Danaë, 23 ans, lors de la dernière soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 8. En effet, Pierre Danaë a fait carton plein auprès des coachs Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc samedi 30 mars 2019. C’est avec sa reprise très personnelle guitare-voix de « Wicked Game » de Chris Isaak que Julien Clerc a été attrapé par l'émotion et a buzzé pour le garder dans son équipe. Dans cette vidéo, Pierre Danaë revient sur cette folle soirée en interview et vous raconte avec qui et comment il l'a vécue devant son téléviseur. Voir l'Interview Buzz de Pierre Danaë...