Pierre Danaë – Wicked Game (Chris Isaak)

C’est le premier candidat à passer pour ces huitièmes et dernières auditions à l’aveugle de la saison 8. Pierre Danaë 23 ans vient nous livrer une belle interprétation en guitare-voix d’un titre de Chris Isaak, « Wicked Game ». Issu d’une famille de musiciens, Ce jeune Talent veut vivre une expérience musicale et humaine en participant à The Voice 2019. Et surtout, il vient pour avoir l’avis des professionnels. Fera-t-il se retourner l’un des fauteuils rouges de nos coachs, Jenifer, Mika, Julien Clerc ou Soprano ? A ce niveau de la compétition, les places sont chères et les coachs deviennent très exigeants. Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano attendent ce petit plus à ce stade du concours de la plus belle voix.Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 8 - The Voice 8 du samedi 30 mars 2019