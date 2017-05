Pierre Edel, Aubin et Diem, que sont-ils devenus ?

C’est le moment de prendre des nouvelles des anciens Talents de The Voice, et c’est vrai qu’ils sont nombreux à avoir parcouru les scènes de France et à avoir sorti un album. Ils ont en commun leur amour de la scène et du partage de leur univers musical avec un public. The Voice News revient cette semaine sur l’actualité de Pierre Edel de la saison 3, Aubin de la saison 4 et Diem de la saison 4. Extrait du Replay de The Voice La suite – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017