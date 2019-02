Point sur la Team Mika : Auditions #02

Quelles nouvelles recrues intègrent les équipes des deuxièmes Auditions à l’Aveugle de The Voice 8. Samedi, les Talents remarquables n’ont pas manqué à l’appel et nombre d’entre eux ont su séduire Julien Clerc, Jenifer, Mika et Soprano. Louna et Mano – ce sont les 2 nouveaux talents de l’équipe de Mika. Pour mieux connaitre ces talents, revenons sur leur prestation, leur casting et leur personnalité. Quelle soirée, quels talents pour ce numéro 2 de la saison 8 ! Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE 8, la suite 2 du 16 février 2019