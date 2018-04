Le portrait de la semaine : Charlie Boisseau, talent emblématique de la saison 3 de "The Voice"

Ce soir, on retrouve Charlie Boisseau qui s’était présenté à la saison 3 de "The Voice" et était resté jusqu’en quart de finale. Une aventure qui a marqué le début de sa carrière d’artiste. Après "The Voice", il est contacté pour incarner le personnage de Lancelot dans la comédie musicale, "La légende du Roi Arthur". Aujourd’hui, il sort son premier album, "Acte I". Charlie y a composé la plupart des musiques mais pour certains textes, vous pourrez retrouver également la patte d’Anne Sila. Il sera en tournée dans toute la France à partir du 14 novembre. EXTRAIT de la suite des Auditions finales de "The Voice" du 31 mars 2018