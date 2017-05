Ce soir dans The Voice la suite c’est Hiba Tawaji, l’une des candidats emblématiques de la saison 4 de The Voice qui revient pour présenter son nouveau titre sur la scène qui vous la fait découvrir. Retour sur le portrait de la belle libanaise qui a fait beaucoup de chemin depuis ses débuts sur la scène de The Voice. Extrait du Replay de The Voice La suite – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017