Ce soir dans The Voice la suite c’est Jane Constance, la grande gagnante de la saison 2 de The Voice Kids qui revient pour présenter son premier album sur la scène qui vous la faite découvrir. Retour sur le portrait d’une gagnante pas comme les autres à la voix extraordinaire qui vous avait tant ému l’année dernière. Replay de The Voice La suite - Saison 6 du samedi 22 avril 2017