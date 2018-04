Le portrait de la semaine : Lou, talent emblématique de la saison 3 de "The Voice Kids"

Ce soir, on retrouve Lou, finaliste de Jenifer en saison 3 de "The Voice Kids". Depuis cette incroyable aventure, la jeune fille a enregistré son single : "Toutes les chances du monde" avant de préparer son album au style Pop, plein de légèreté et de messages positifs. Mais ce n’est pas tout. Lou a aussi fait un duo avec Lenni-Kim, ancien talent de «The Voice Kids" saison 2, pour le dessin animé "Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir" et a participé à l’album des Enfoirés. La jeune fille multiplie les expériences. Elle interprète également le générique de la série de TF1 "Demain nous appartient" et se lance dans la comédie. Vous pourrez aussi la retrouver en tournée dans toute la France. EXTRAIT de la suite des Duels de "The Voice" du 07 avril 2018