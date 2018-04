Le portrait de la semaine : Manon Palmer, talent emblématique de la saison 4 de "The Voice Kids"

Sa personnalité et sa voix ont marqué la saison 4 de "The Voice Kids" jusqu’aux premiers directs. Ce soir, on retrouve Manon Palmer, talent de la team Jenifer. L’aventure "The Voice Kids" a changé sa vie puisque par la suite elle a été contactée par une maison de disque. Elle se découvre alors des talents d’auteur-compositeur. La jeune fille a déjà sorti deux titres : "étrange ami" et "Mirage". Aujourd’hui, elle vient nous présenter son nouveau single : "Syndrome". EXTRAIT de la suite des Duels de "The Voice" du 14 avril 2018