Portrait de Talent : Arezki, le Talent qui n’en revient pas

Arezki, 21 ans d’Amiens, a plus d’une discipline artistique à son actif. Ce candidat commence par la danse, qu’il n’a jamais arrêtée. Puis se prend de passion pour la musique. A l’âge de 14 ans, Arezki découvre le théâtre. Mais c’est le chant et la danse qui le tenaillent. A sa grande surprise, il gagne un concours de chant et tout s’enchaîne très vite : repérer par le directeur de casting de The Voice, ce soir il passe sa première audition à l’aveugle.Extrait du REPLAY de THE VOICE du 16 février 2019 – Auditions à l’aveugle 2