Portrait de Talent : Ava, son défi – The Voice

Ava a 21 ans et cela fait un an qu’elle chante. Ancienne gymnaste de haut niveau, Ava visait les JO mais le rêve s’écroule quand son équipe est dissolue. Face à l’arrêt brutal de sa passion, Ava cherche à « mettre sa rage autre part. ». Et c’est dans le théâtre et la musique qu’elle trouve sa place, où elle se sent exister. The Voice est un gros défi pour Ava – elle veut savoir ce qu’elle vaut. Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 16 février 2019 – Auditions à l’aveugle 2