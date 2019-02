Portrait de Talent : Vay, l’autodidacte

Il se nomme Vay, 20 ans et vient de Narbonne. Bien que bon élève, Vay décide d’arrêter ses études pour se consacrer à la musique et vivre de sa passion. Vay a abordé la musique au feeling, n’a jamais pris de cours de chant, ni de guitare ou de piano. Vay est un vrai autodidacte. Internet l’a beaucoup aidé. Soutenu par sa famille, c’est grâce à sa sœur qu’une vidéo arrive aux équipes de casting de The Voice. Vay veut vivre de son rêve et souhaite travailler avec des professionnels. Il compte beaucoup sur The Voice. Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 16 février 2019 – Auditions à l’aveugle 2