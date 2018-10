PortraitKids - Mélia : « Si les coachs se retournent, BIG UP ! »

À 13 ans, Mélia réalise son rêve en participant à la cinquième édition de The Voice Kids. Plus motivée que jamais, la jeune fille et sa famille ont parcouru des milliers de kilomètres pour se rendre à l’hexagone. Originaire de Guyane, Mélia déborde d’énergie et semble plus confiante que jamais ! « J’ai fait 7 231 km pour arriver au plus graaaand concours The Voice Kids », se réjouit-elle. Aujourd’hui, Mélia a fait de la musique sa passion. Sélectionnée pour chanter devant des milliers de téléspectateurs, la jeune fille a baigné dans la musique dès sa plus tendre enfance : « J’ai grandi dans une famille de musiciens. La première fois que je suis montée sur scène, j’étais dans le ventre de ma maman ! ». Et comme elle le dit si bien, elle est « tombée dans la marmite de la musique comme Obélix ! Je ne pense qu’à la musique. MUSIC IS MY LIFE FOR EVER ! ». Fan de reggae, Mélia interprétera une chanson de Bob Marley, son artiste favori. Mais elle garde les pieds sur terre et redoute que sa prestation ne plaise pas : « Les coachs, s’ils se retournent BIG UP ! S’ils ne se retournent pas BIG UP aussi. Je passe dans The Voice Kids, que demander de plus ? ». Les fauteuils de Soprano, Amel Bent, Jenifer et Patrick Fiori vont-ils se retourner ? Pour le savoir, rendez-vous vendredi 19 octobre à partir de 21h sur TF1.