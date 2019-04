Poupie – Always Remember Us This Way (Lady Gaga) [Epreuve des KO 1] en intégralité

PRESTATION – C’est au tour de Poupie qui va devoir séduire sa Coach Jenifer afin de poursuivre l’aventure The Voice 8 et d’accéder aux Battles, dernière étape avant les Grands Shows en Direct. Poupie, est un Talent qui avait marqué non seulement par sa prestation lors des auditions à l’aveugle mais aussi par son audace que Jenifer avait de suite remarquée. Rappelez-vous, Poupie avait fait carton plein auprès des quatre coachs, Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc pour son audition à l’aveugle en interprétant un titre de G-Easy & Bebe Rexha, « Me, myself and I ». Dans un autre registre mais tout aussi magistral, Poupie a fait le choix d’interpréter en piano-voix un titre intitulé « Always Remember Us This Way » de Lady Gaga. Ce talent va devoir déployer toute son énergie afin de rester dans l’aventure. Sera-t-elle à la hauteur de ses ambitions ? Son côté espiègle fera-t-il mouche auprès de sa Coach ? Sera-t-elle volée par un autre coach Soprano, Mika ou encore Julien Clerc ? Accèdera-t-elle à la prochaine étape de la compétition, les Battles ? Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 6 avril 2019