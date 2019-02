Poupie - Me, Myself And I (G-eazy & Bebe Rexha)

Cette jeune Lyonnaise de 20 ans a beaucoup d'énergie à revendre. D'ailleurs elle se décrit comme "dynamique, excentrique…" Et c'est pour cette raison que Poupie s'est dirigée vers la musique, étant un moyen de s'exprimer. Poupie tente l'aventure de The Voice pour transmettre sa folie pour la musique et toucher le public en plein cœur. Elle est prête à faire exploser son âme pour arriver à faire se retourner les 4 fauteuils des coachs. Pour son audition à l'aveugle, Agathe livre une version remix très personnelle et remplie de folie de "Me, Myself and I" de G-eazy & Bebe Rexha. Est-ce que son énergie sensibilisera nos quatre coachs, Julien Clerc, Mika, Soprano et Jenifer ? Voir l'extrait du REPLAY de THE VOICE 8 du samedi 9 février 2019 - Auditions à l'aveugle 1