Avant-première : Découvrez le duo bouleversant qui a fait pleurer les coachs

Les Duels approchent à grands pas. Découvrez en avant-première des images du prochain prime. Vous serez bouleversés par ce duo. Deux talents, deux générations. Maëlle et Gulaan vous font partager un moment rare des plus émouvants. La prestation de ces deux talents a fait craquer nos coachs qui ont tous fini en pleurs. Pour Pascal Obispo, il s’agit là d’un "des plus beaux moments de The Voice". Retrouvez les Duels samedi prochain à partir de 21 heures sur TF1.