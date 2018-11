Les premières images de la demi-finale, vendredi 30 novembre !

Les Battles sont désormais terminées, les talents s’approchent de plus en plus près de la finale de The Voice Kids saison 5. Les coachs ont dû faire des choix et Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori n’ont désormais plus que trois talents par équipe. L’objectif ? Les emmener jusqu’en finale de The Voice Kids mais surtout remporter le trophée. Et pour la première fois dans The Voice Kids, une nouvelle règle fait son apparition lors de la demi-finale : chaque coach aura la possibilité de sauver un jeune talent dans une équipe adverse. Le bouton rouge est donc de retour pour cette étape et les coachs vont devoir se battre à nouveau pour attirer des talents dans leur équipe. Avec cette nouveauté, la compétition va monter d’un cran et nous réserve des moments inédits ! Rendez-vous vendredi 30 novembre à 21h sur TF1 pour la demi-finale de The Voice Kids et retrouvez toute la semaine des exclusivités sur MYTF1.