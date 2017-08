Les premières images du prime 2

Cette semaine, zoom sur les premiers instants de « The Voice Kids ». Le moment où les talents apprennent leur sélection. Ils sont nombreux à attendre cet instant merveilleux où ils feront entendre, pour la première fois, leur voix. Ils viennent des quatre coins de France et ils ont le même rêve : Monter sur la grande scène de the Voice Kids. Découvrez, en exclu, leurs toutes premières réactions à l’annonce de leur sélection… des cris de joie, des bonds, des explosions de joie… En exclu, les toutes premières images du prime 2 de « The Voice Kids ». « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.