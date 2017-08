Les premières minutes de l'émission 3

EXTRAIT - En exclu, les premières images du prime 3 de la saison 4 de "The Voice Kids". Ils ont été nombreux a vouloir tenter leur chance... Après avoir été contacté par la production pour leur annoncer leur participation, il faut maintenant passer la porte, la grande porte des auditions à l'aveugle. La tension est palpable. En exclu, les toutes premières images du prime 3 de « The Voice Kids ». « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 2 septembre 2017