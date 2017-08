Patrick Fiori, Jenifer et M Pokora sont prêts pour la saison 4 de The Voice Kids, mais est-ce le cas pour vous ? Le 19 Août, de nouveaux jeunes talents passeront la désormais culte épreuve des auditions à l'aveugle ! Qui succédera à Manuela Diaz ? Découvrez les premiers talents le 19 Août à 21h sur TF1 pour le grand retour de The Voice Kids !