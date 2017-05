La pression monte avant les épreuves ultimes

C’est la dernière ligne droite avant les lives ! La pression est à son comble et les talents jouent de leurs atouts pour séduire les coachs une dernière fois. Samedi soir, Mika et Florent Pagny vont devoir sélectionner la crème de la crème lors des épreuves ultimes. Les talents se retrouvent en groupe de trois, et chacun interprétera une chanson de son choix… Dans chaque groupe, il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur ! Sauf si un coach ne décide de voler un talent… En tout cas, pendant les répétitions, tout le monde semble à la fois concentré et impressionné par les autres prestations. Rendez-vous samedi à 20h55 sur TF1 pour les épreuves ultimes de The Voice 6 !