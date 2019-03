Prisca – Blame it On The Boogie (The Jackson 5)

C’est le prochain talent à se présenter sur la scène de The Voice 8 : Prisca. Cette candidate vient nous livrer une belle interprétation du titre interplanétaire des Jackson 5, avec Michael Jackson, « Blame it On The Boogie ». Fera-t-elle retourner l’un des fauteuils rouges de nos coachs, Jenifer, Mika, Julien Clerc ou Soprano ? A ce niveau de la compétition, les places sont chères et les coachs deviennent très exigeants. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019