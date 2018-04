Le quizz des talents : C’est pas gagné !

C’est reparti pour le quizz des talents. Voyons voir s’ils ont bien révisé leurs connaissances sur leur coach. Quel est le nom de la dernière comédie musicale de Pascal Obispo ? Ecco et Kelly, vous avez la réponse ? Non ? Peut-être Betty Patural et les JAT alors ? Toujours pas ! Heureusement que Kriill et Abel Marta sont là pour remonter le niveau. Question suivante : Quel est le titre du dernier album de Zazie ? Karolyn et Edouard Edouard vont sûrement trouver. Ou peut-être Yvette et Liv Del Estal. Pour le savoir et connaître tout sur les coachs, c’est par ici ! EXTRAIT de la suite des Duels de "The Voice" du 14 avril 2018