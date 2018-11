RDV dans 2 semaines, vendredi 23 novembre pour la suite des Battles

La première soirée des Battles est maintenant terminée. Les choix ont été durs à faire pour les quatre coachs Jenifer, Amel Bent, Patrick Fiori et Soprano. Ce soir, les talents, avec des voix toutes époustouflantes les unes que les autres, ont du s’affronter lors des premières Battles. Et une chose est sûre, la prochaine soirée des Battles sera également exceptionnelle. Attention, rendez-vous dans 2 semaines pour connaitre enfin tous les talents qui participeront à la demi-finale. Pour cause de match de foot vendredi 16 novembre sur TF1, The Voice Kids reprendra dès le vendredi 23 novembre pour la seconde soirée des Battles. A vos agendas !