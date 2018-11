Le récap des talents demi-finalistes !

Vous connaissez désormais les 12 demi-finalistes de The Voice Kids saison 5. Amel Bent, notre nouvelle coach de la saison, va donc veiller sur le jeune soulman Ismaël, le rockeur à la voix grave Hindy et Ermonia, la grande technicienne pour qui elle a succombé ce soir. Pour Soprano, cela sera une demi-finale exclusivement féminine car en plus de l’énergique Madison et Emma, la benjamine de la compétition, ce soir le coach a craqué pour Inès la performeuse. Jenifer, notre princesse rock, pourra compter sur la sensibilité de Lili, mais aussi sur la musicalité de Lilian et le dynamisme de Mélia, les deux jeunes talents qu’elle a sélectionnés à l’issue de cette dernière soirée de Battles. Et enfin, Patrick Fiori compte lui aussi trois jolies voix dans son équipe : en plus de l’envoutante Carla, ce soir il a choisi le rocker Alexander et le timbre jazzy d’Irma pour l’accompagner en demi-finale.