Replay du 13 mai 2017 – L'épreuve ultime 02 (Saison 06)

Vous avez manqué la dernière soirée de l’Epreuve Ultime de The Voice 6 avant les grands shows en direct ? Dès maintenant, revivez cette folle soirée The Voice du samedi 13 mai 2017 durant laquelle huit talents des équipes de Zazie et M Pokora se sont qualifiés pour les grands Live, pour rejoindre les huit autres de Florent Pagny et Mika … Après Florent Pagny et Mika, M Pokora et Zazie présentent ce soir leurs talents pour l’Epreuve Ultime. Huit talents des écuries de Florent Pagny et Mika s’étaient déjà qualifiés pour les grands shows en direct de The Voice 6 à l’issue de la première soirée de l’Epreuve Ultime, et huit autres les ont rejoints ce samedi 13 mai 2017, huit talents qui ont joué leur Epreuve Ultime pour le compte des équipes M Pokora et Zazie. Qui sont-ils ? La réponse, dans le replay vidéo disponible dès maintenant sur MYTF1 ! Pris en flagrant délit de vol Ce samedi 13 mai, ce sont ainsi dix-huit talents qui se sont présentés trois par trois devant les coachs de The Voice 6 : chez Zazie, il s’agit de Emmy Liyana, Alexandre Sookia, Marius, Hélène, Valentin Stuff, Matthieu, Audrey, Nicola Cavallaro, Will Barber. Matt Pokora, lui, fera jouer leur Epreuve Ultime à Ry’m, Ann-Shirley, Andréa Durand, Karla, Vincent Vella, Lisandro Cuxi, Dilomé, Sacha et Nico (Nyco Lilliu) . Six de ceux-là ont été qualifiés par leur propre coach, un talent a été volé par Florent Pagny, un autre par Mika et un par Matt Pokora … Qui sont-ils ? Vous le saurez grâce au replay vidéo disponible dès maintenant sur MYTF1 ! Place aux Grands Shows en direct de The Voice 6 ! La saison 6 de The Voice a donc vécu sa dernière soirée avant ses grands shows en direct : qui verra-t-on lors de cette phase des Directs que tout le monde attend avec impatience ? Qui pour aller chercher la gagne au final et ainsi prendre la relève de Slimane, vainqueur de la saison 5 au sein de la Florent Pagny ? En attendant, revivez la deuxième soirée de l’Epreuve Ultime de The Voice 6 du samedi 13 mai 2017, en replay vidéo sur MYTF1 !