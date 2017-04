Replay du 15 avril 2017 – Les Battles 01 (Saison 06)

REPLAY : Revivez les battles du samedi 15 avril 2017 sur MYTF1 ! Les auditions à l'aveugle terminées, place aux Battles ! Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora ont désormais chacun une équipe composée de 16 talents minimum. Des duels au sommet ! Sur le nouveau plateau transformé en ring, deux talents d'une même équipe vont s'affronter sur une même chanson, lors d'un face-à-face en public. Les battles de The Voice 6 ont rendu leurs premiers verdicts le samedi 15 avril 2017, avec des talents qui ont gagné leur duel pour obtenir leur billet pour l’Epreuve ultime, et des voix qui ont vu leur aventure se terminer… et puis des talents volés, avec la nouvelle règle de cette saison : revivez cette folle première soirée des battles de The Voice dès maintenant en replay vidéo sur MYTF1 ! Que les battles de The Voice 6 commencent ! C’est connu, c’est ainsi, tout le monde le sait, après la pluie vient le beau temps… Dans The Voice, cet adage s’adapte : après les auditions à l’aveugle arrivent les battles, c’est comme cela et ça a toujours été ainsi ! Et c’est ce samedi 15 avril 2017 que s’est lancée cette fameuse et tant attendue phase des battles de la saison 6 de The Voice, une première soirée durant laquelle nous avons été surpris tant les talents qui ont joué leur duel, ont donné beaucoup et offert encore plus ! Battle sous haute tension : le vol des talents permanent ! Si certains talents n’ont pas vu leur coach les choisir pour continuer leur aventure vers l’Epreuve Ultime, certains ont eu la chance d’être « volés » par un autre coach. En effet, à l'issue de chaque prestation, leur coach choisira le talent le plus convaincant, celui qui pourra accéder à la prochaine étape du concours et se rapprocher ainsi un peu plus des grands shows en direct ! Chaque coach conserve le droit de voler un talent à un autre coach pendant l'ensemble de la phase des Battles. Mais, cette année, grâce au "Vol de talent permanent", il peut décider de le remplacer par un autre talent qu'il estime meilleur. Dans ce cas, le premier talent "volé" laisse sa place au nouveau. En coulisses, quatre sièges (1 pour chaque coach) sont installés pour voir succéder - ou non - les talents "volés". Un seul objectif : rester sur le siège jusqu'à la fin des Battles pour atteindre l'épreuve ultime. C’est la nouvelle règle des Battles 2017 REPLAY : Revivez les battles du samedi 15 avril 2017 sur MYTF1 ! C’est une soirée assez folle et riche en rebondissements et en émotions que nous avons vécu ce samedi 15 avril 2017 sur TF1… Vous n’étiez pas devant The Voice pour suivre la première session des Battles ? Ne vous inquiétez pas : dès maintenant, revivez cette soirée passionnante dans son intégralité, grâce au REPLAY vidéo disponible sur MYTF1 !