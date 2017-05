Replay du 20 mai 2017 – Les Directs 01 (Saison 06)

Vous avez manqué la première soirée des grands shows en direct de The Voice 6 qui avait lieu le samedi 20 mai sur TF1 et MYTF1 ? Alors c’est le moment de cliquer tout de suite sur le bouton « play » du REPLAY sur MYTF1 pour revivre ce grand moment, une soirée durant laquelle seize talents se sont disputés douze places pour le Live suivant… Seize talents pour douze places Après douze soirées de compétition dans The Voice 6, un total de seize talents ont gagné leur place pour les grands shows en direct de la saison 6 de The Voice. Qui sont-ils ? Dans la Team Florent Pagny, il s’agissait de Hélène (16 ans), Lucie (18 ans), Shaby (21 ans) et Julia Paul (22 ans). Pour celle de Zazie, il y avait Emmy Liyana (21 ans), Matthieu (24 ans), Marvin Dupré (25 ans) et Nicola Cavallaro (25 ans). Imane (17 ans), Vincent Vinel (21 ans), The Sugazz 27 & 28 ans) et Audrey (32 ans) représentaient l’équipe de Mika. Enfin, pour Matt Pokora : Lisandro Cuxi (17 ans), Ann-Shirley (22 ans), Dilomé (22 ans) et Marius (25 ans). Le public sauvait deux talents, les coachs tiraillés Les règles pour ce premier Live étaient les suivantes : pendant toute la soirée, le public était appelé à voter pour sauver ses talents favoris. Dans chaque équipe, le public sauvait ainsi deux talents. Restaient alors deux talents, que le coach de l’équipe en question devait départager. Un des deux seulement allait ensuite se qualifier et ainsi accéder au Direct suivant, prévu le samedi 27 mai prochain. Le REPLAY dès maintenant sur MYTF1 Alors, les questions fusent : quels talents sont qualifiés ? Qui a été sauvé ? A contrario, quels talents a vu les portes du prochain Live se refermer ? Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sont à trouver dans le REPLAY vidéo de la soirée The Voice du samedi 20 mai 2017, disponible dès maintenant et en intégralité sur MYTF1 !