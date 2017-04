Replay du 22 avril 2017 – Les Battles 02 (Saison 06)

C’est l’heure, l’heure de revoir la deuxième session des battles de The Voice 6 diffusée le samedi 22 avril 2017 et que vous avez apparemment manquée… Rien de grave : dès maintenant, revivez cette folle soirée remplie de beaux duels et de surprenants duos en replay vidéo sur MYTF1 ! Les battles de The Voice 6, la suite de cette importante étape Vous avez aimé la première soirée des battles de la saison 6 de The Voice du samedi 15 avril 2017, qui a vu quelque treize talents, dont trois volés, gagner leur ticket pour l’Epreuve Ultime à l’issue de duels de haut-vol ? Pour rappel, Lisandro Cuxi, Nicola Cavallaro, Shaby, Incantèsimu, Sacha, Marius, Vincent Vinel, Ann-Shirley, Lou-Mai, Chloé sont sûrs de poursuivre l’aventure et de les retrouver aux Epreuves Ultimes. Pour Camille Esteban, Léman et Claire Gautier, ces talents volés par un autre coach lors de ces premières battles, pourront à tout moment de cette deuxième session de battles être remplacés si leur nouveau coach respectif buzze sur un autre candidat. Qui restera dans l’aventure ? Suspens…. Alors ne manquez pas de revivre la deuxième session de cette phase cruciale dans la compétition The Voice : en effet, à l’issue de ces battles, c’est près de la moitié des talents qui composent les équipes que les coachs ne vont pas sélectionner… Quel talent sera volé ? Près de la moitié ? Oui, vous avez bien lu : c’est maintenant habituel dans l’aventure The Voice, lors des battles, les coachs ont la possibilité de voler un talent laissé de côté par un autre coach, ce pour l’intégrer à son équipe en vue de l’Epreuve Ultime. Et à tout moment, ce dernier talent volé peut être remplacé si leur nouveau qualifie un autre talent. Lors de la soirée du 15 avril dernier, trois talents ont ainsi changé d’équipe : Camille Esteban a rejoint l’écurie de M Pokora après son incroyable battle face à Shaby pour le compte de la Team Forent Pagny, Léman a été volé par Mika face à Marius qui concourait dans l’équipe de Zazie, tandis que Mika a vu filer Claire Gautier, qui affrontait Shaby, vers l’équipe de Zazie. Donc pour le talent volé, tout reste possible ou pas ! Le replay vidéo de The Voice 6, c’est sur MYTF1 uniquement ! Alors, qu’attendez-vous ? N’hésitez pas et revivez ce passionnant et trépidant deuxième épisode des Battles de la saison 6 de The Voice, durant lequel plusieurs talents vous montreront que leur audition à l’aveugle n’était qu’un aperçu de ce qu’ils savent faire… Retrouvez Audrey, Emmy Liyana, The Sugazz, Karla, Imane, Manoah, Kap’s, Andra Durand, Julia Paul, Juliette, Samuel M, Lily Berry, JJ, Hélène, Gianni Bee, Bulle, Vincent, Lidia Isac, Valentin, R’Nold, Lisa Mistretta, Dilomé. Qui restera dans l’aventure ? Qui sera sauvé ? Qui sera volé ? Dès maintenant, lancez le player et revivez en REPLAY vidéo, sur MYTF1 uniquement, la soirée The Voice 6 du samedi 22 avril 2017 !