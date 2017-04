Replay du 29 avril 2017 – Les Battles 03 (Saison 06)

Vous n’étiez pas devant TF1 et MYTF1 ce samedi 29 AVRIL 2017 pour suivre le troisième et dernier épisode des Battles de The Voice 6 ? Dès maintenant, revivez cette folle soirée qui a vu douze nouveaux talents gagner leur place pour l’Epreuve Ultime, dont un talent volé. Qui verra-t-on à la prochaine étape dès samedi 6 mai prochain sur TF1 et MYTF1 ! Vous attendez tous la réponse des dernières images de l’émission précédente : Quel coach a buzzé pour voler Julia Paul ? Est-ce qu’un des talents volés sera remplacé ? La réponse est dans ce REPLAY du 29 avril 2017. Les dernières battles de The Voice 6 ! Ce samedi 29 avril 2017, la dixième soirée de la saison 6 de The Voice s’est jouée, une dixième soirée synonyme de troisième et dernier épisode des battles ! Quelque vingt-trois talents étaient dans les starting-blocks avant cette nouvelle soirée de The Voice 6, vingt-trois talents qui ont tout donné lors de leur battle afin de se qualifier pour l’étape suivante, la redoutable Epreuve Ultime… Retrouvez les talents sélectionnés aux auditions à l’aveugle et qui n’ont pas encore affronté un autre talent de la même équipe. Dans ces battles, vous allez retrouver Lucie VS Syrine ; Marvin Dupré VS Elise Melinand ; Will Barber VS Delaurentis ; Ry’m VS Aurelle ; Nathalie VS Valentin Stuff ; Colour Of Rice VS Elsa Roses VS Alexandre Sookia ; Sofia VS Agathe ; Vincent VS Fonetyk & Dama ; Matthieu VS Fabian ; Marianne Aya Omac VS Romain ; Nyco VS Kuku. Vingt-trois talents en tout par ces dernières battles de la saison. Point sur les talents volés Autre chose que l’on savait : lors de cette phase de battles, les coachs ont la permission de voler autant de talents non sélectionnés par leur coach initial. Mais un seul à la fois. Ce qui veut dire que jusqu’à la dernière minute de ces battles, tout peut arriver, tout talent a sa chance d’accéder aux Epreuves Ultimes. Tout talent volé lors des précédentes battles, peut être remplacé à tout moment. Les talents volés aux premières battles, se sont vus remplacer par d’autres talents lors des duels de la deuxième session : Camille Esteban, volée par M Pokora, s’est vue remplacer par Dilomé ; Léman, volé par Mika, a été remplacé par Manoah. Tandis que Julia Paul a été volée par Florent Pagny, lors des deuxièmes battles. Claire Gautier, volée par Zazie, tient bon son siège. Donc pour le talent volé, tout reste possible ou pas lors de ces battles! Le REPLAY vidéo des dernières battles dès maintenant sur MYTF1… avant l’Epreuve Ultime ! Vous l’aurez compris : si vous l’avez manquée, il vous faut absolument regarder cette troisième et dernière soirée des battles de The Voice 6 ! Si vous voulez tout savoir avant le début de l’Epreuve Ultime prévu le samedi 9 avril prochain, alors dès maintenant, lancez le replay vidéo disponible dès maintenant sur MYTF1.