The Voice - Replay du 31 mars 2018 – L'audtion finale 10 (Saison 07)

Deux auditions pour le prix d'une pour les talents ! Grande nouveauté dans The Voice, après avoir réussi leur audition à l’aveugle, les talents vont devoir passer une nouvelle audition mais cette fois-ci en face des coachs : l’audition finale.Dans cette nouvelle étape inédite, chaque talent aura carte blanche pour séduire son coach une seconde fois. Seule consigne : surprendre et proposer une facette radicalement différente de sa personnalité artistique.Pour cela, le talent devra proposer une ou plusieurs chansons à son coach et ce dernier fera le choix final et prodiguera ses précieux conseils. Pour les coachs, cette étape sera l’occasion d’évaluer le charisme et la présence scénique des talents.En plateau, le coach définira trois talents de son équipe et les trois chansons s’enchaîneront comme un "medley" avec une mise en scène différente pour chacun. Le défi est de taille puisqu’il ne restera qu’un talent sur chaque trio pour continuer l’aventure The Voice.Par la suite, les talents retenus devront se confronter à une nouvelle épreuve qui est la porte d’entrée pour les grands shows en direct : les duels !Quels talents vont convaincre leur coach pour accéder à l’épreuve des duels ?