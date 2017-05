Replay du 6 mai 2017 – L'épreuve ultime 01 (Saison 06)

Vous n’étiez pas devant The Voice ce samedi 6 MAI 2017, et donc vous avez manqué la possibilité de vivre une soirée riche en surprises et en rebondissements ? Rien de grave, car dès maintenant, vous pouvez revivre en REPLAY VIDEO sur MYTF1 la première soirée de l’Epreuve Ultime de la saison 6 de The Voice, une soirée à l’issue de laquelle deux coachs, Mika et Florent Pagny, ont fait jouer leur équipe, pour finalement ne garder que trois voix pour les grands shows en direct… Place à l’Epreuve Ultime ! D’abord, il y a eu les auditions à l’aveugle. Puis sont venues les battles. Ce samedi 6 MAI 2017 est arrivée l’Epreuve Ultime : quelques dix-huit talents ont joué la première soirée de l’Epreuve Ultime de The Voice 6 ce samedi, la dernière étape avant les grands shows en direct à l’issue desquels sera élu celui qui prendra la relève de Slimane, le grand vainqueur de la saison 5 de The Voice ! Avez-vous déjà votre favori ? Manoah, Marvin Dupré, Vincent Vinel, Lou Mai, Imane, Juliette, Incantèsimu, Agathe, The Sugazz (pour l’équipe de Mika) ; Kap’s, R’Nold, Shaby, Gianni Bee, Chloé, Lucie, Nathalia, Marianne Aya, Omac ou Julia Paul (pour l’équipe de Florent Pagny) ? Vous allez être servis : Ils chantent tous pour vous ce soir ! Qui se fera voler ? Les coachs peuvent encore voler des talents, même après l’étape des battles. Depuis deux saisons, nos coachs Matt Pokora, Zazie, Mika et Florent Pagny ont la possibilité d’user de ce droit de vol même pendant l’Epreuve Ultime ! Alors, la question se pose déjà : qui vont-ils voler ? Dans tous les cas, avec le niveau des talents de cette saison, les coachs ne peuvent se tromper : ces artistes sauront montrer à leur nouveau coach qu’ils ont bien fait d’être repéché(s) ! Le REPLAY VIDEO de The Voice disponible sur MYTF1 ! Alors donc, vous avez manqué la première soirée de l’Epreuve Ultime de The Voice 6 ? N’attendez pas : dès maintenant, filez sur MYTF1 pour revivre en REPLAY VIDEO cette folle soirée au rythme effréné durant laquelle on n’a pas pu s’ennuyer, durant laquelle nous avons assisté à de très, très belles reprises !