Le résumé de l'émission 1 : des talents à couper le souffle

Vous avez aimé cette toute première émission. Voici un condensé du meilleur de la semaine. Bienvenue aux auditions à l’aveugle de The Voice, le tremplin incontournable pour les artistes de demain. Zazie, la faiseuse de tubes, Florent Pagny, le chanteur à voix français et Mika, le dandy de la pop internationale ont accueilli cette année un petit nouveau : Pascal Obispo. On découvre ses premiers pas de coach. Une chose est sure : ça décoiffe. EXTRAIT - The Voice la suite du 27 janvier 2017