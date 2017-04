Retrouvez l'équipe de Florent Pagny aux Battles à partir de samedi !

L'équipe de Florent Pagny - Les auditions à l'aveugle terminées, place aux Battles ! Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora ont désormais chacun une équipe composée de 16 talents minimum. Des duels au sommet !Sur le nouveau plateau transformé en ring, deux talents d'une même équipe vont s'affronter sur une même chanson, lors d'un face-à-face en public. Ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour décrocher leurs places pour l'épreuve ultime. En effet, à l'issue de cette prestation, leur coach choisira le talent le plus convaincant, celui qui pourra accéder à la prochaine étape du concours et se rapprocher ainsi un peu plus des grands shows en direct ! Battle sous haute tension : le vol des talents permanentChaque coach conserve le droit de voler un talent à un autre coach pendant l'ensemble de la phase des Battles. Mais, cette année, grâce au "Vol de talent permanent", il peut décider de le remplacer par un autre talent qu'il estime meilleur. Dans ce cas, le premier talent "volé" laisse sa place au nouveau. En coulisses, quatre sièges (1 pour chaque coach) sont installés pour voir succéder - ou non - les talents "volés".Un seul objectif : rester sur le siège jusqu'à la fin des Battles pour atteindre l'épreuve ultime. The Voice toujours plus proche de son public avec MYTF1 et les réseaux sociaux !The Voice continue d'être plus que jamais en interaction avec son public. Partout et tout le temps, les téléspectateurs connectés pourront entretenir un lien privilégié avec le programme et les talents. Chaque semaine, les plus belles voix de la saison continuent de chanter 24 heures sur 24 en exclusivité sur MYTF1, offrant ainsi, en plus du replay et des extraits les plus marquants de chaque émission, une offre inégalée de vidéos et d'informations exclusives. Une résonnance de cette offre digitale est également orchestrée sur tous les réseaux sociaux, avec des contenus spécifiques offerts aux internautes. D'ailleurs, sans surprise, le #TheVoice caracole en "TT monde" depuis le 18 février et compte toujours plus de fans avec une communauté de plus de 3M de personnes sur de nombreux réseaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat.