La fête continue dans les coulisses du premier direct de The voice 8 !

Entrez dans les coulisses du premier Direct et découvrez les 16 Talents qualifiés comme vous ne les avez jamais vu ! Le duo Arezki - Geoffrey, Léona Winter, Poupie, Sidoine, Laureen, Léonard, Pierre Danaë, Théophile Renier, Albi, Gjon’s Tears, London Loko, Whitney, Clément, Gage, le trio Mayeul et Scam Talk / Vay avec les quatre coachs – jenifer, Mika, Julien Clerc et Sorpano. Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019