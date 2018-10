RocknRoll - Les coachs dansent un rock ensemble

Alexander est un jeune talent exceptionnel. Lors de la deuxième soirée des auditions à l’aveugle, il interprète le classique rock « Johnny B. Good » de Chuck Berry sur le plateau de The Voice Kids et met le feu à la scène. Les 4 coachs ne peuvent s’empêcher de danser le rock tous ensemble ! Jenifer et Patrick Fiori ont tous les deux buzzé et ils en redemandent suivis de près par Amel Bent et Soprano qui se mettent également à swinguer en rythme. Revivez cette séquence qui donne envie de danser ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.