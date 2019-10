Romane VS Fanny VS Enzo « Feeling good » de Nina Simone (Team Soprano)

Fanny, Enzo et Romane sont les trois premiers talents qui ouvrent cette deuxième soirée des Battles sur le plateau de The Voice Kids. Leur coach, Soprano, a choisi pour ce trio, une célèbre chanson issue du répertoire soul signée Nina Simone « Feeling good ». Un titre difficile à interpréter, qui demande beaucoup de justesse et de rigueur dans la voix. Qui de Fanny, Enzo ou Romane accédera à la demi-finale tant attendue ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 04 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Soprano