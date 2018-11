Rosie - "Mon cœur, mon amour" - Anaïs

La petite Rosie est la prochaine à se présenter sur la scène de The Voice Kids. Du haut de ses 9 ans, la jeune fille aime le chant mais elle a une multitude d’autres passions : la guitare, le piano, pâtissière, actrice et mannequin… Rien que ça ! La musique, c’est une histoire de famille. Les parents et les deux sœurs de Rosie ont même passé les castings de The Voice. Mais ce soir, c’est la jeune fille qui va se produire devant les 4 coachs de The Voice Kids. Sur la scène, elle va interpréter « Mon cœur, mon amour », la chanson délirante d’Anaïs. Les coachs vont-ils être convaincus par sa prestation unique ? Qui se retournera ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 2 novembre 2018.