Rosie - Mano - Mélia - "Moi aimer toi" - Vianney (Equipe Jenifer)

Rosie, Mano et Mélia forment le dernier trio des Battles de la saison 5 de The Voice Kids. Ils ferment le bal des Battles. L'un d'entre eux sera le dernier talent qualifié pour la demi-finale dans l'équipe de Jenifer. Le trio va interpréter ce soir « Moi aimer toi » de Vianney. Jenifer a choisi cette chanson car elle colle vraiment aux personnalités de Mélia, Mano et Rosie qui possèdent un flow naturel. L'union de ces trois talents est improbable mais le résultat est fantastique. En les écoutants, l'envie de danser va vous envahir ! Le choix de Jenifer va être difficile à faire. Qui va-t-elle sauver ? Qui va-t-elle emporter en demi-finale ? La réponse en images.