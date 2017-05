En route pour les grands shows en direct !

Ca y est, les talents de cette sixième saison de The Voice sélectionnés pour les Grands Shows en Direct sont au complet ! Ils vont devoir livrer des performances de haute voltige sur la scène de The Voice dès samedi prochain pour espérer gagner leur place à chacune des étapes, jusqu’à atteindre, peut-être, la grande Finale, et devenir la plus belle voix de France. Le stress sera sans doute au rendez-vous, alors les anciens talents des saisons précédentes ont quelques conseils à leur donner… En route pour les Lives ! Extrait du Replay de The Voice La suite – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017