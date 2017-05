Ry’m, Ann-Shirley ou Andréa Durand ? Qui ira aux grands shows en direct ?

LE CHOIX - Pour gagner leur place aux grands shows en direct, ce trio composé de Ry’m, Ann-Shirley et Andréa Durand s’est affronté en interprétant chacun leur tour un titre de leur choix. Ry’m s’est lancé sur la scène de l’Epreuve Ultime avec son piano à la verticale, en reprenant un titre de Twenty Pilots « Stressed Out » . Ann-Shirley avec sa grâce et sa voix soufflée a interprété avec émotion un titre de Seal «Kiss From a Rose » et pour finir Andréa Durand se lance avec un titre « All That She Wants » de Ace of Base. L’un d’entre eux ira sur la scène des directs et c’est la minute du choix de Matt Pokora. Qui sera sauvé ? Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017