Ry’m, Ann-Shirley et Andréa Durand en répétition avec M Pokora

REPETITIONS – Une toute nouvelle épreuve pour le coach, Matt Pokora qui va devoir départager trois musiciens avec trois univers distinct. Trois talents se prépareent dans l’équipe de Matt Pokora : Ry’m, Ann-Shirley et Andréa Durand. Le coach a décidé d’opposer Ry’m à l’énergie communicative, à Ann-Shirley avec sa grâce et sa voix soufflée et Andréa Durand et ses réinterprétations originales. Entrez dans les coulisses des répétitions de ces trois grands talents. Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1