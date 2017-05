Ry’m VS Ann-Shirley VS Andréa Durand - Epreuve Ultime (Saison 6)

PRESTATIONS - C’est désormais au tour des talents de l’équipe de Matt Pokora d’affronter la scène de l’Epreuve Ultime de The Voice 6. Leur Coach a décidé de mettre en concurrence Ry’m, qui l’avait bluffé avec sa reprise de « Hit the Road Jack ! » de Ray Charles au piano vertical pendant les Auditions à l’Aveugle, Ann-Shirley qui avait repris de sa voix soul « Hometown Glory » d’Adele, et enfin Andrea Durand, qui avait étonné les coachs avec son vibrato particulier sur le titre « Désenchantée » de Mylène Farmer. Ce soir ces trois musiciens vont devoir se battre pour obtenir leur place pour les Grands Shows en Direct de la semaine prochaine ! Pour mettre toutes les chances de leur côté, Ry’M a choisi d’interpréter « Stressed Out » de Twenty Pilots, Ann-Shirley a décidé de reprendre le titre « Kiss From a Rose » de Seal, et Andréa Durand la chanson « All That She Wants » de Ace of Base. Matt Pokora ne saura plus où donner de la tête, mais quel artiste sélectionnera-t-il pour faire partie de l’équipe qu’il présentera aux Grands Shows en Direct de cette année ? Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1