Ry’m VS Aurelle - « For Me Formidable » (Charles Aznavour) (Saison 6)

Matt Pokora a fait le choix de confronter Ry’m et Aurelle pour une battle de haut niveau. Du haut de ses 24 ans, Aurelle avait séduit avec sa version rock-rap du tube des BB Brunes, le fameux titre rock français « Dis-moi ». Cette passionnée de chant avait véhiculé une bonne énergie et avait convaincu Matt Pokora et Florent Pagny. Ry’m a bluffé le soir de son audition à l’aveugle avec sa reprise bien personnel du tube interplanétaire de Ray Charles, « Hit The Road Jack ». Ce musicien de 29 ans a surpris et séduit en s’accompagnant de son piano vertical, qui est l’une de ses spécialités. Et il avait convaincu les quatre coachs. Mais Aurelle et Ry’m ont tout deux choisi de continuer l’aventure auprès de M Pokora. Ry’m et Aurelle sont de retour pour les Battles. Matt Pokora a fait le choix de les confronter sur le titre « For Me Formidable » de Charles Aznavour. Le mariage de ces deux voix aussi originales que talentueuses séduira-t-il nos quatre Coachs Mika, Zazie, Florent Pagny et Matt Pokora ? Qui aura la chance de poursuivre l’aventure The Voice lors de l’Epreuve Ultime ? Un seul talent ne sera choisi par leur coach. Qui l’emportera ? Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017