Sacha VS Enzo - « Alter Ego » (Jean-Jacques Goldman) (Saison 6)

Deuxième duel pour l’équipe de Matt Pokora : Sacha VS Enzo, qui ont déclenché respectivement un mono-buzz de leur coach. Sacha, qui avait conquis M Pokora avec sa reprise rock de « Crazy In Love » de Beyonce lors des troisièmes Auditions à l’Aveugle, va jouer sa place pour l’Epreuve Ultime face à Enzo. Ce dernier a été découvert lors des dernières sessions des auditions à l’aveugle, avec sa reprise de « One Day » de Asaf Avidan. Ces deux alter-ego dans l’aventure vont tous deux séduire le public en offrant une prestation des plus spectaculaires sur un des titres phares de Jean-Jacques Goldman, « Alter Ego ». La position de Matt Pokora, leur Coach vocal, est délicate mais il doit désormais choisir quel talent il souhaite faire évoluer dans The Voice et amener jusqu’à l’Epreuve Ultime. Qui sera qualifié pour la prochaine étape du concours et se rapprocher ainsi un peu plus des grands shows en direct ? Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 15 avril 2017