Sahna "Mon amour, mon coeur" - Anaïs

Avec son meilleur ami Ricardo et ses oreilles de chat, Sahna a trouvé la force de monter sur la scène de The Voice et d’affronter les auditions à l’aveugle… Sauf que ce fameux ami est un ukulele ! Cet instrument lui a porté bonheur puisqu’elle récolte un buzz de chaque coach ! M Pokora va donc pouvoir travailler avec cette passionnée de musique. Pour sa cover, Sahna reprend sa chanson préférée : "Mon cœur, mon amour" d’Anaïs. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur TF1 pour la suite de The Voice Kids saison 4 !