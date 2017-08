Sahna – "Come" – Jain

Le prochain talent mise sur son grain de folie pour espérer faire retourner les fauteuils. Elle s’appelle Sahna, elle est âgée de 11 ans et habite Valence ans la Drôme. Comme elle aime se définir, Sahna est un petit peu fofolle, adore les paillettes, les mangas et les oreilles de chat : (Promis, ce n’est pas pour la rime) « Je ne sors jamais sans mes oreilles ». C’est donc avec cet accessoire qu’elle se présente devant les coachs. « Participer à The Voice Kids, me permet de partager un moment de voix, c’est une chance inouïe. Ce soir, j’aimerais emmener les coachs dans mon univers. Faut que j’assure... ». Alors, d’après vous Sahna a-t-elle assuré ? Combien de coachs a-t-elle réussi à embarquer dans son univers ? « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.