SAMEDI, dernière ligne droite pour les Battles !

Retrouvez la dernière émission de la saison consacrée aux Battles sur vos écrans dès la semaine prochaine ! Ce sera l’occasion de retrouver les talents qui ont fait des étincelles lors de leur Audition à l’Aveugle et qui n’ont pas manqué de se faire remarquer auprès des Coachs. Lesquels sauront rester constants et proposer une prestation à la hauteur pour conserver leur place dans l’aventure et la poursuivre jusqu’aux Epreuves Ultimes ? Quels talents volés garderont leurs places dans les Hot Seat / Sièges des Talents volés cette fois-ci et lesquels seront contraints de céder leur siège ? Pour le savoir, TF1 et MYTF1 vous donnent rendez-vous la semaine prochaine à 20h55.